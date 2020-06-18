رطل اللبن يتجاوز ال 40 ويتجه بقوة لشارع ال 60.. ارتفاع غير مسبوق في أسعار الألبان بالخرطوم

سجلت أسعار الالبان الطازجة بالخرطوم يوم الأربعاء ،ارتفاعاً غير مسبوق حيث قفز سعر رطل اللبن الحليب بين 40 و 50 جنيه بدلاً عن 30 جنيه قبل تطبيق الحظر الشامل في الخرطوم.

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وأرجع عدد مربي الأبقار ارتفاع الاسعار الى ارتفاع أسعار العلق بصورة جنونية بالإضافة لإرتفاع تكاليف الترحيل والوقود والاعلاف، وقال أن بعض المربين باعوا أبقار الحليب للجزارين وتم ذبحها وبيعها كلحوم، لعدم تغطية عائدات بيع اللبن مع إرتفاع مستمر لأسعار الأعلاف.

وقال عاملون في القطاع لصحيفة أخبار الخليج 365 ستشهد أسعار الألبان ومنتجاتها إرتفاع كبير في الأسواق حيث يباع رطل اللبن حالياً في أحياء الخرطوم بمبلغ يتراوح بين 40 و50 جنيه ويتوقع أن يرتفع السعر بصورة كبيرة نسبة لإرتفاع جنوني في أسعار مختلف أنواع الأعلاف لغلاء الذرة والأمباز والمضافات الأخري.

وتوقع بعضهم أن يصل السعر الى 60 جنيهاً خلال أيام، وعلق العديد من النشطاء على فيسبوك حول اسعار اللبن وكتب بعضهم(رطل اللبن يتجاوز شارع ال 40 ويتجه بقوة لشارع ال 60).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)