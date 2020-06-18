تعرف على جدول الرحلات الجوية لاجلاء العالقين السودانيين من مصر، السعودية، قطر والاردن

أعلن السودان رسمياً يوم الأربعاء بالبدء في تفويج العالقين ابتداء من يوم الأحد 21 يونيو عبر مطار الخرطوم بوصول حوالي 1500 عالق في سفريات متتالية من عدة دول من بينها ثلاث سفريات قادمة من القاهرة في نفس اليوم

وكشف الصحفي طلال مدثر بحسب ما نقلت عنه أخبار الخليج 365 جدول عودة العالقين عبر الرحلات الجوية ومنها الرحلات الثلاث لإجلاء العالقين من مصر في يوم السبت 20 يونيو تفاصيلها كالتالي:-

الرحلة الاولى لشركة تاركو للطيران _الخرطوم – القاهرة – الخرطوم

طراز الطائرة B737 “متوسطة الحجم تسع لاكثر من 120 راكبا”.. تهبط بمطار الخرطوم عند الساعة 14:30

• الرحلة الثانية شركة بدر للطيران.._الخرطوم – القاهرة – الخرطوم.. طراز الطائرة B737.. تهبط بمطار الخرطوم عند الساعة 14:30

• الرحلة الثالثة شركة بدر للطيران.._الخرطوم – القاهرة – الخرطوم.. طراز الطائرة B737..تهبط بمطار الخرطوم عند الساعة 18:30

الرحلات الخمسة الاخري من مجموع ثمانية رحلات في يوم السبت 20 يونيو لإجلاء العالقين تفاصيلها كالتالي:-

الرحلة الأولى شركة تاركو للطيران.._الخرطوم – جدة – الخرطوم.. طراز الطائرة B737.. تهبط بمطار الخرطوم عند الساعة 10:30

• الرحلة الثانية شركة بدر للطيران.._الخرطوم – جدة – الخرطوم.. طراز الطائرة B737.. تهبط بمطار الخرطوم عند الساعة 10:30

• الرحلة الثالثة شركة تاركو للطيران _الخرطوم – الدوحة – الخرطوم.. طراز الطائرة B737.. تهبط بمطار الخرطوم عند الساعة السادسة 6:00

• الرحلة الرابعة شركة بدر للطيران.._الخرطوم – دبي- الخرطوم.. طراز الطائرة B737.. تهبط بمطار الخرطوم عند الساعة 22:30

•الرحلة الخامسة شركة تاركو للطيران _الخرطوم – عمان – الخرطوم.. طراز الطائرة B737.. تهبط بمطار الخرطوم عند الساعة1:00.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)