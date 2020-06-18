شيخ الأمين يعلن عن حافز (300) ألف جنيه لأفضل لجنة مقاومة بأم درمان

دشن الشيخ الأمين عمر الأمين، مبادرة لتنظيف معتمدية ام درمان مع حلول فصل الخريف، واعلن عن حافز (300) ألف جنيه لافضل لجنة مقاومة قي مسابقة اطلق عليها (الحي النموذجي)، تركز على الإهتمام بنظافة العاصمة الوطنية عبر آليات وطاقات الجهد والنفير الشعبي.

وقال الشيخ الأمين في تصريحات صحيفة الصيحة إن جهوده في خدمة المجتمع لن تتوقف عند مبادرتي ترحيل الأطباء و(الحي النموذجي)، وأنه مستمر في دعم كل ما من شأنه تنشيط اهتمام المجتمع بالمبادرات الشعبية الهادفة لترقية الخدمات ومواجهة الكثير من المهام والإلتزامات المجتمعية.

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وأعلن الشيخ الأمين، عن حافز (300) ألف جنيه لأفضل لجنة مقاومة تنجز نظافة الحي، وقال إن ترقية وحسين وتطهير البيئة بالعاصمة الوطنية مسؤولية المجتمع الأمدرماني الرائد والعريق في المقام الأول، وأكد أن مبادرته ستشمل مناطق أخرى في القريب العاجل.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )