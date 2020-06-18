نقل الخبير الإعلامي د.” دقش” إلى المستشفى إثر أزمة صحية

التاريخ: 17-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة نقل الخبير الإعلامي الدكتور إبراهيم دقش الصحفي المخضرم، صاحب العمود الصحفي الشهير “عابر سبيل” والناطق الرسمي الأسبق لمنظمه الوحدة الافريقية بأديس أبابا، إلى مستشفي علياء التخصصي إثر أزمة صحية. Advertisements وبحسب صحيفة ( السوداني) أن دقش قد أدخل العناية المركزة، مستشفياً من قصور في وظائف الكلى وكان قد بدأ الغسيل فعليا، ودخل في غيبوبة بعدها إلا أن حالته مستقرة حالياً. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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