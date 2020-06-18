(١٣٨) حالة شفاء من كورونا ولا إصابات جديدة بالقضارف

كشف عُضو المنصة الإعلامية لجائحة كورونا بولاية القضارف لؤي التوم عن تعافي (١٣٨) حالة إصابة بكورونا وعدم تسجيل حالات إصابة جديدة اليوم الأربعاء وقال التوم وفق صحيفة (السوداني) أن تراكمي عدد حالات الإصابة بالولاية وصل (٢١٠) ، متضمنة (٣٧) حالة وفاة ، وبلغت حالات الاشتباه (٣٨٢) حالة

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وأوضح أن الجائحة إنتشرت في (١١) محلية منها (١٥٤) حالة ببلدية القضارف، (٢١) الفاو، (١٥) وسط، (٧) القلابات الغربية، (٣) المفازة، وحالتان بكل من محلية باسُندا والقلابات الشرقية وقَلع النحل، وحالة واحدة بكل من الرهد، القُرِّيشة، والفشقة ، مشيراً إلى أن المحلية الوحيدة التي لم تسجل حالة إصابة منذ بداية الجائحة هي البُطانة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )