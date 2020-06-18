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الخميس 18 يونيو 2020
كشف خبراء دوليين، عن محاولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالتقرب من الحكومة الانتقالية السودانية لفرض سيطرته على البلاد.
وأكد الخبراء، خلال العام الجاري، حاول الرئيس التركي التقرب من الحكومة الانتقالية إلا أنها قُبلت بالرفض من جانب الشعب السوداني، بسبب دعمه للإرهاب في المنطقة.
وتمكنت السلطات السودانية في 21 يناير 2020، من ضبط شحنة أسلحة قطرية في دارفور، تم الكشف عن مسارها وتبين أنها كانت في طريقها لدعم مجموعات الميليشيات الإخوانية في طرابلس بليبيا؛ تنفيذا لأوامر تركيا.
كانت هذه تفاصيل خبر خبراء: الشعب السوداني يرفض تدخل "أردوغان" في شئون البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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