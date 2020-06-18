ماذا قال الشعب السوداني عن "أردوغان"؟

الخميس 18 يونيو 2020

انتشر هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي، يرفض تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الشئون الداخلية للشعب السوداني.

وقال أحد التغريدات، "محاولات أردوغان الإخواني تهدد استقرار السودان وهدم استقراره بعد نجاح الحكومة الجديدة فى تهدائة الأوضاع والقبض على الهاربيين من الإخوان ومنهم أسامة عبدالله مدير الأمن الشعبى الإخوانى الأسبق".

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وأضاف أخر، "الوجود التركى في المنطقة ساعد وسهل نقل الإرهابيين من أماكن القتال في سوريا إلى السودان".

وعلق أحدهم "تركيا وزعيمها الإرهابى يدعمون المتطرفين وبقايا النظام السابق ويفتحون أبوابهم للإخوان وإحباط هروب الإخوانى أسامة عبدالله بعد محاولة تخريب السودان".