عاجل.. السودان يرفض الزج بقضية تقسيم مياه نهر النيل خلال المفاوضات الجارية

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الأربعاء 17 يونيو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
رفض وزير الري السودانى، الدكتور ياسر عباس، مسألة الزج بقضية تقسيم مياه نهر النيل، في المفاوضات الجارية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأضاف عباس خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: لم يتم إقحام اتفاقية تقاسم المياه بين مصر والسودان، مشددا على أن ما حدث خلال السنوات الماضية هو التفاوض حول مسألة ملء وتشغيل سد النهضة فقط، لذلك فإن السودان وافق على بناء سد النهضة كمبدأ أساسى في القانون الدولى دون إحداث أثر ذي شأن".
وأوضح "عباس": "ليس هناك حل لمشكلة سد النهضة إلا التفاوض.. إثيوبيا ممكن تولد كهربا وتنمية دون الإضرار بالسودان ومصر.. وقد توفر مياه السد حال وجود فترات جفاف طويلة، والنقاط القانونية قرار سياسي ".
وقال وزير الري السوداني، إن سد الروصيرص الذى يبتعد 100 كيلو متر عن سد النهضة لن يتم تشغيله بصورة آمنة دون توقيع اتفاق على تشغيل وملء سد النهضة الإثيوبي".
واختتم: "مصلحة السودان والأجيال القادمة في المقام الأول.. وأطمئن شعبنا لم يحدث أى نقاش حول تقاسم المياه استنادا إلى ذلك ونرفض الإشارة إلى تقاسم المياه".
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