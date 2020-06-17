كيف دعمت تركيا الثورة المضادة بالسودان؟

الأربعاء 17 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

بعد أن أطاح الشعب السوداني، بعمر البشير وأزاح به عن كرسي الرئاسة، بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في دعم الثورة المضادة في البلاد بمساعدة قطرية.



وحسب مراقبون، حاولت تركيا إثارة الفتن ودعم الثورة المضادة في السوادن حيث تشير أصابع الاتهام إلى دعمها المظاهرات التي اندلعت في 14 ديسمبر 2019.

وتلك التظاهرات كانت تحت اسم الزحف الأخضر بالعاصمة السودانية الخرطوم؛ تلبيةً لدعوات، عبر مواقع التواصل لـ«تصحيح مسار الثورة وتحقيق شعاراتها»، وفق القائمين عليها، في محاولة بائسة من حلفاء الشر؛ للسيطرة على السودان، من خلال أصدقائهم من جماعة الإخوان.