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واقعة تكشف سر جديد وراء سعي "أردوغان" للتدخل في السودان

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متابعات - السودان نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 17 يونيو 2020

واقعة تكشف سر جديد وراء سعي

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متابعات - اخبار الخليج 365

كشفت واقعة في بداية عام 2020 الجاري عن سر محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرض سيطرته على السودان والتقرب من السلطة الإنتقالية الحالية.

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وكشف خبراء دوليين أن ما يدور على أرض الواقع يكشف أن تركيا تحاول التقرب للسلطات الحاكمة حاليا في السودان رغم رفض الشعب لذلك، من أجل تسهيل مد إرهابيو ليبيا التابعين لحكومة السراج بالسلاح من خلال تهريبه عبر السودان.

ففي 21 يناير 2020 ضبطت السلطات السودانية شحنة أسلحة قطرية في دارفور، تم الكشف عن مسارها وتبين أنها كانت في طريقها لدعم مجموعات الميليشيات الإخوانية في طرابلس بليبيا؛ تنفيذا لأوامر تركيا.

 

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