واقعة تكشف سر جديد وراء سعي "أردوغان" للتدخل في السودان

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الأربعاء 17 يونيو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
كشفت واقعة في بداية عام 2020 الجاري عن سر محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرض سيطرته على السودان والتقرب من السلطة الإنتقالية الحالية.
وكشف خبراء دوليين أن ما يدور على أرض الواقع يكشف أن تركيا تحاول التقرب للسلطات الحاكمة حاليا في السودان رغم رفض الشعب لذلك، من أجل تسهيل مد إرهابيو ليبيا التابعين لحكومة السراج بالسلاح من خلال تهريبه عبر السودان.
ففي 21 يناير 2020 ضبطت السلطات السودانية شحنة أسلحة قطرية في دارفور، تم الكشف عن مسارها وتبين أنها كانت في طريقها لدعم مجموعات الميليشيات الإخوانية في طرابلس بليبيا؛ تنفيذا لأوامر تركيا.
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