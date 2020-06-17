حملة كبري للنظافة و اصحاح البيئة بالحاج يوسف

دشنت محلية شرق النيل صباح اليوم حملة كبري للنظافة واصحاح البيئة بميدان دار السلام المغاربة بالحاج يوسف ضمن مبادرة النظافة التي تبنتها الهيئة الاشرافية للنظافة بولاية الخرطوم بالتنسيق مع المحلية بدعم كبير ومقدر من الاليات المساعدة لأعمال النظافة ومشاركة فاعلة لمواطني المنطقة من شباب لجان المقاومة ولجان الحرية والتغير.

وانطلقت لتغطي كافة احياء وحدة الفيحاء الإدارية مستهدفة أماكن التراكمات والتجمعات الكبيرة للنفايات وازلة الأنقاض من مصارف الأمطار و فتح وتسوية الطرق الرئيسية. وقال الأستاذ علي أحمد الشيخ المدير التنفيذي للمحلية خلال التدشين ان المبادرة تاتي ضمن جهود الولاية لدعم وتطوير اعمال النظافة وازلة كافة المظاهر السالبة والتشوهات البصرية

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مشيرا بحسب ( سونا ) أن هذه الآليات سوف تكون دعما للاليات العاملة بالمشروع لفترة اسبوع يتم توزيعها على والوحدات الإدارية بالمحلية. يذكر ان الحملة تهدف لارساء قيم النظافة و لتحريك المجتمع باعتبار ان محلية شرق النيل محلية واسعة تحتاج الى تعاون وإسهام كافة الجهات ذات الصلة لإنجاح اعمال النظافة

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )