تسجيل (خمس ) حالات اصابة بكورونا بالشمالية

أعلنت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية الشمالية اليوم عن تسجيل 5حالات جديدة مؤكدة بفايروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الكلي للمصابين بالمرض بالولاية منذ بداية الجائحة الي 35حالة متضمنة 15حالة شفاء و7حالات وفاة Advertisements واكد مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية الشمالية بحسب (سونا ) ان عدد العينات الموجودة الان بالمعمل القومي استاك عينتين لم تظهر نتائجها بعد مناشدا المواطنين بالالتزام بالارشادات الصحية الوقائية وتجنب الازدحام والتجمعات خاصة بالاسواق ومحطات الوقود وجدد الاستمرار في وضع التحوطات والاجراءات الاحترازية منعا لتفشي المرض. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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