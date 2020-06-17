صندوق النقد: زيادة أسعار السلع في السودان بنسبة 700%

أشار تقرير إقتصادي صادر عن صندوق النقد الدولي إلى تجاوز نسبة التضخم في السودان حاجز 100%.و عزا التقرير الإرتفاع إلى السياسات المالية المتبعة من الحكومة السودانية و التي شملت أبرزها على زيادة معدلات طباعة العملة لمقابلة زيادة الأجور دون غطاء حقيقي و سندات تقابل زيادة المبالغ المطبوعة.

كما أشار التقرير أيضاً لحالات إرتفاع الأسعار التي وصفها بغير المسبوقة حيث شهدت السوق السودانية إرتفاع معدلات الاسعار بنسبة 700% للسلع الأساسية اليومية.

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و أشار التقرير بحسب صحيفة اخر لحظة نقلا عن رويترز في احدى فصوله إلى أن الحكومة قد قامت بطباعة ما يفوق مائة ترليون جنيه و هو مايعادل نصف الموازنة غير المجازة و التي تعتبر أيضاً من أسباب زيادة التضخم فيها عدم وضوح بنودها و خصوصاً ما يتعلق بالسلع الاستراتيجة.

و يعرف علماء الإقتصاد التضخم المفرط أو (الجامح) بأنه (حالة من التضخم الحاد الذي تأخذ فيه معدلات الزيادة في الأسعار ما يقارب 1300% سنوياً أو أكثر.)

وفي حالات التضخم الجامح الحاد تصل الزيادات في الأسعار إلى أرقام فلكية، بحيث تصبح النقود بلا قيمة تقريباً، وهذا التضخم يكون مُرتفع جداً. وهو أقسى وأخطر أنواع التضخم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )