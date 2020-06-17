فريق طبي يجري عملية نادرة لإخراج كميات من القش من أمعاء طفلة

أجرى فريق طبي عملية نادرة ونجح في إخراج كميات كبيرة من القش من داخل أمعاء طفله تبلغ من العمر (6) سنوات وقال إستشاري جراحة الأطفال الذي أجرى العملية د. سامي عبدالدائم محمد ياسين إن الطفلة المريضة أتت لمستشفى الإنجاز السوداني الألماني تشكو من الم شديد بالبطن وإمساك وإستفراغ وبعد إجراء الفحص الإكلينيكي للبطن شعرنا بوجود شئ غريب داخل البطن
وظننا أنه نتيجة الإمساك أو التواء بالامعاء وعند إجراء العمليه إكتشفنا ان ما بداخل أمعائها كمية كبيرة جداً من “قش المقشاشة” أدى لإنسداد كلي بالأمعاء وتوسع بالأمعاء وأضاف د. ياسين بحسب صحيفة المجهر “هذه حاله نادره وبعد العملية أفصحت الأسره لنا بأن الطفله تأكل القش وعندما منعتها الأسره كانت تأكله سراً” وأكد أن الطفلة بخير وعافيه مشيدا بالفريق المشارك في إجراء العملية المكون من د.هند اخصائي التخدير ود. سلمي صلاح مساعد الجراح وسميه محضر العمليه وأسرة مستشفى الإنجاز السوداني الألماني.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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