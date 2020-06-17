النيل الابيض تطلب من أولياء امور طلاب الاساس توفير (كمامات)

أعلنت وزارة التربية والتوجيه بولاية النيل الابيض عن الاستعداد لقيام إمتحانات شهادة الاساس للعام ٢٠١٩ – ٢٠٢٠م التي تم تأجيلها بسبب كورونا ودعت مدير عام الوزارة وداد محمد الطاهر أولياء امور الممتحنين الي ضرورة المساهمة في التدابير الصحية لابنائهم من خلال توفير الكمامات والبيئة اللازمة للتحصيل.

وقالت في تصريح بحسب ( سونا ) ان الوزارة ساعية لاقامة الامتحانات فى يوليو القادم وذلك بعد موافقة السلطات الصحية بالولاية وأضافت أن الوزارة بحث مع الجهات ذات الصلة كيفية تعقيم وتطهير مراكز الامتحانات وستمنح المدارس اسبوعين لمراجعة واستذكار الدروس قبل انطلاقة الامتحانات

واعلن مدير ادارة التقويم والامتحانات بالوزارة كرار عبدالله أن عدد الممتحنين

(37172) تلميذا وتلميذة

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)