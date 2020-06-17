“حميدتي” يصل ( أديس ابابا ) فى زيارة مفاجئة

وصل النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو ظهر اليوم للعاصمة الاثيوبية أديس ابابا في زيارة رسمية لإثيوبيا تستغرق يومين .

ومن المقرر أن يجري الفريق أول محمد حمدان دقلو غدا جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد تتصل بمسيرة العلاقات الثنائية بجانب عدد من الملفات الاقليمية لا سيما المتصلة بعمليات السلام في المنطقة.

كما سيلتقي النائب الاول لرئيس مجلس السيادة بحسب صحيفة المجهر عددا من مسؤولي الإتحاد الإفريقي لمناقشة ملفات السلام وبخاصة في السودان ودولة جنوب السودان .

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وكان في استقباله بمطار أديس ابابا، نائب رئيس الوزراء الاثيوبي دميك مكونين ووزيرا الخارجية والدفاع وعدد من المسؤولين .

وأجرى النائب الاول فور وصوله مطار أديس ابابا مباحثات مع رئيس الوزراء الأثيوبي بحضور وزيري الخارجية والدفاع، عبر خلالها عن سعادته بزيارة اثيوبيا وحفاوة الاستقبال ، مؤكداً أهمية تطوير العلاقات بين البلدين وتوحيد الرؤى حول الملفات الإقليمية والدولية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)