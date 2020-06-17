حيل أردوغانية للتسلل للسلطة الإنتقالية بالسودان.. لكن الطريق مغلق

الأربعاء 17 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

منذ سقوط عمر البشير في السودان، بدأ الرئيس التركي في محاولة التقرب إلى السلطة الانتقالية في البلاد، إلا أنه وجد الطريق مغلق بسبب علم مجلس السيادة بمدى الجرائم المتورط فيها النظام التركي وكذلك رفض الشعب السوداني لهذا التقارب.



وفي هذا الشأن، يقول مراقبون: "تركيا تحاول جاهدة عقد صلات مع السلطة الانتقالية الجديدة في السودان، بعد أن كانت أحد أبرز الداعمين لنظام الرئيس المعزول عمر حسن البشير".

وتابع المراقبون: "السلطة السودانية الحالية ستركز خلال حكمها على ترتيب الأوضاع الداخلية بما يشمل القيام بإصلاحات جوهرية لاقتصاد البلاد المنهار، وإحلال السلام في مناطق النزاع والتهيئة لتحول سياسي في البلاد، وبالتالي فإن هذه السلطة ليست في وارد الانخراط في أي أحلاف إقليمية قد تشغلها عن الوضع الداخلي الحساس".