عاجل.. نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان يصل أديس أبابا

الأربعاء 17 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

وصل نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو حميدتي، الأربعاء، إلى إثيوبيا، في أول زيارة يجريها إلى العاصمة أديس أبابا، لأجل التباحث حول عدد من الملفات، حسب موقع «سكاي نيوز عربية».



ويرتقب أن يناقش نائب رئيس مجلس السيادة قضايا الحدود بين السودان وإثيوبيا، والعلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الجارين.

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وفي أواخر مايو الماضي، كانت وزارة الخارجية السودانية، قد استدعت القائم بالأعمال الإثيوبي، للاحتجاج على توغل مسلحين من إثيوبيا، واعتدائهم على المواطنين والقوات المسلحة السودانية داخل الأراضي السودانية، مما أدى إلى مقتل وإصابة عددٍ من ضباط وأفراد القوات المسلحة ومواطنين سودانيين.

وتأتي زيارة دقلو فيما تواصلت المفاوضات المتعلقة بسد النهضة بين وزراء الري والموارد المائية في السودان ومصر وإثيوبيا، إلى وقت متأخر من ليلة الأربعاء.

وجاء الاجتماع عقب آخر للجان القانونية، وهدف إلى مناقشة الجوانب المتعلقة بإلزامية الاتفاقات التي يتم التوصل إليها، وصياغة ما تم التوافق عليه. وقالت مصادر مطلعة على سير المباحثات، إن الاجتماع شهد خلافات حول بعض الجوانب القانونية.

وكان وزير الري السوداني ياسر عباس، قد قال الثلاثاء، إن مفاوضات سد النهضة بين الوفود، حققت «تقدما كبيرا» في الجوانب الفنية، لافتا في الوقت نفسه إلى وجود خلافات بشأن الجوانب القانونية.