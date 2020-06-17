إرتفاع الدولار لـ(151) جنيه بالسوق الموازي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : والت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي ارتفاعها أمام الجنيه وسط شح المعروض وزيادة الطلب. وطبقا لمتعاملين تحدثوا ل السوداني فإن سعر البيع للدولار سجل 151جنيها فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 38جنيها والدرهم الإماراتي 39جنيها. وارجع المتعاملون الارتفاع لزيادة الطلب على العملات وارتفاع حجم المضاربات بشكل كبير خلال هذه الايام خاصة مع إحجام التجار عن عمليات البيع للعملات الأجنبية. وتوقع المتعاملون استمرار ارتفاع أسعار العملات الأجنبية خلال الأيام المقبله خاصة فى حال رفع الحظر وعودة الأنشطة التجارية.

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