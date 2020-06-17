حمدوك : محفظة توفير السلع ستسهم في إستقرار سعر صرف الدولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال رئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك، أن اللجنة الخاصة بمحافظة السلع الاستراتيجية، ستساهم في إستقرار سعر صرف الدولار وتعالج مشاكل الصفوف والمعاناة التي يمر بها المواطنين.

وأكد حمدوك في تغريدة له على ” تويتر” إن المحفظة ستسهم في توفير السلع الاستراتيجية بشكل يضمن للشعب هذه السلع بصورة منتظمة.

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