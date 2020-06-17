إرجاع شحنتي صادر ضأن سوداني من قبل السلطات السعودية

الخليج 365 : اعادت السلطات السعودية ، باخرتي صادر ضأن سوداني ، ( البركة ٨ ، الفهد ) على متنهما حوالى ١٤ الف رأس ، وقالت مصادر مطلعة (السوداني) إن إرجاع الشحنتين جاء بسبب نقص المناعة ، وحملت المسؤولية للممارسات السالبة (للوراقة) والتعامل بسجلات (وهمية) في صادر الماشية ، مما انعكس سلبا على مدى اﻻلتزام باشتراطات الصادر ، المطلوبة من قبل الجانب السعودي.

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