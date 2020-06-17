تصدير آلاف الاطنان من زيت الفول السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

بلغ صادر زيت الفول السوداني، اكثر من ٧ آﻻف طن، بعائدات تجاوزت ٨،٣ ملايين دولار، خلال الربع الاول من العام الجاري

وأكدت إحصائية رسمية تحصلت (السوداني) على نسخة منها، أن صادر زيت الفول شهد قفزة نوعية متتالية، في الأعوام الثﻻثة الماضية منذ الربع الاول لعام ٢٠١٨م ، حيث جاء بأكثر من الف طن ، ثم ارتفع ٣.٢ آﻻف طن حتى تجاوز ٧.٩ آلاف طن ، لنفس الفترة خلال العام الجاري. وفي المقابل حدث تراجع لصادر زيت السمسم بنحو ٧٩ طن بعائد ١٥٦ الف دولار ، مقارنة بتصدير ١٢٧ طن في العام الماضي خلال نفس الفترة، حيث يشار الى أن دول الصين والهند وفرنسا وايطاليا، تعد من اكبر مستوردي زيت الفول السوداني.