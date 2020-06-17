منع الجهات الحكومية والاجانب من تصدير الذهب

منحت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية المصدرين مزيداً من الحريات في تصدير الذهب وذلك خلال اجتماعها الذي ترأسه الفريق أول محمد حمدان (حميدتي) وبحضور نائب رئيس اللجنة د. عبد الله حمدوك.

وأكد نائب محافظ المركزي محمد احمد البشري ضرورة التزام المصدرين بكافة الضوابط

وحظر المنشور الصادر من اللجنة على الجهات الحكومية والاجانب افرادا وشركات تصدير الذهب ، واستثنى شركات الامتياز العاملة في مجال تصدير الذهب على أن يكون الحد الأدنى لاعتماد عقد صادر الذهب 10كيلو جرام من الذهب المصفى .

واشار المنشور الى أن دور بنك السودان ينحصر في شراء الذهب لأغراض بناء الاحتياطات العينية للذهب وفقا للقانون وان يتم الشراء من سوق الذهب مباشرة .

وسمح المنشور بتصدير الذهب بواسطة اي شخص معنوي بعد استيفاء كافة اجراءات وضوابط الصادر السارية ووافق على تنفيذ عمليات صادر الذهب الحر وذهب مخلفات شركات التعدين بطريقة الدفع المقدم خاما او مصفى.

كما سمح المنشور بتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات تعدين خام الذهب والسماح لها بتصدير كامل انتاجها بعد تحصيل الارباح والعوائد الجليلة والزكاة والضرائب بجانب النسب الولائية عيناً من الانتاج الكلي لتلك الشركات .

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وتضمن المنشور السماح ببيع حصائل بيع الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين لأي مستورد آخر داخل او خارج المصرف المصدر أو للمصرف المصدر او اي مصرف آخر

ومنع المنشور المصارف من تكملة الاجراءات المصرفية لصادر ذهب شركات مخلفات التعدين الا بموجب موافقة مكتوبة من بنك السودان بعد استيفاء المطلوبات الأخرى ووجه المصارف بعدم تكملة الاجراءات المصرفية لصادر الذهب الحر الا بعد ابراز المستندات المطلوبة .

الى ذلك وافقت اللجنة في اجتماعها على قيام مخرجات لجنة محفظة السلع الاستراتيجية حيث أكد الرئيس المناوب دكتور عبدالله حمدوك أن عمل هذه اللجنة هو أهم عمل قامت به لجنة الطوارئ الاقتصادية حيث أنها حددت سلع الصادر الاستراتيجية ومن بينها الذهب والثروة الحيوانية وسلع الواردات الاستراتيجية ومن بينها القمح والوقود والأدوية .

وبحسب صحيفة آخر لحظة، اضاف حمدوك أن مخرجات المحفظة ستؤدي الى انسياب السلع وانهاء الصفوف والمعاناة وتمويل الصادرات وأعلن أن تفاصيل مخرجات هذه اللجنة والمحفظة ستعلن يوم السبت القادم .

وكان حميدتي قد توعد بتطبيق اجراءات حاسمة ضد اي شخص أو جهة تحاول تهريب الذهب.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)