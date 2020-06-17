المستشار الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس السيادة ..يوضح الجهات التي قصدها حميدتي بعبارة (بنجيب الديمقراطية ضر كده)

نشر المستشار الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس السيادة فارس النور تفصيلاً لعبارات ومعاني وردت في حديث النائب الأول لمجلس السيادة (حميدتي) لتصريحاته حول الديمقراطية، والتي وردت فيها عبارة(ضر كده) وكتب فارس النور عبر حسابه بـ(فيس بوك).

لابديل للديمقراطيه الا الديمقراطية .. والديمقراطيه التي يختار فيها الشعب قياده منتخبه (جديده).. الديمقراطية الحتجيب مؤسسات العداله… العداله الحتنصف المظلوم وتقتص من الظالم.

Advertisements

وشرح لأحد المعلقين: (ضر دي مقصود بيها جهات سياسيه المفروض انها اصلا بتنادي بالديمقراطيه لكن للأسف أصبح عندها رغبه تطول الفتره الانتقاليه وتحكم بدون انتخابات عشان كدا الديمقراطية كعبه ليهم).

الخرطوم(أخبار الخليج 365)