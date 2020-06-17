نشر المستشار الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس السيادة فارس النور تفصيلاً لعبارات ومعاني وردت في حديث النائب الأول لمجلس السيادة (حميدتي) لتصريحاته حول الديمقراطية، والتي وردت فيها عبارة(ضر كده) وكتب فارس النور عبر حسابه بـ(فيس بوك).
لابديل للديمقراطيه الا الديمقراطية .. والديمقراطيه التي يختار فيها الشعب قياده منتخبه (جديده).. الديمقراطية الحتجيب مؤسسات العداله… العداله الحتنصف المظلوم وتقتص من الظالم.
وشرح لأحد المعلقين: (ضر دي مقصود بيها جهات سياسيه المفروض انها اصلا بتنادي بالديمقراطيه لكن للأسف أصبح عندها رغبه تطول الفتره الانتقاليه وتحكم بدون انتخابات عشان كدا الديمقراطية كعبه ليهم).
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر المستشار الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس السيادة ..يوضح الجهات التي قصدها حميدتي بعبارة (بنجيب الديمقراطية ضر كده) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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