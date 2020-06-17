التاريخ: 17-يونيو-2020 فى : رياضة 0 مشاهدة اختارت اللجنة العليا بالاتحاد العربي لاكاديميات كرة القدم خمس سودانيين في برنامج لجنة التطوير في الاتحاد. Advertisements وهم بحسب صحيفة السوداني، فوزي التعايشة. عبد الرحمن لاميدو. د. محمد علي عمر. محمد علي دينلسون. الجيلي على الله جابو وذلك مساء الأمس على أن يزاولوا نشاطهم فورا حسب الخارطة البرامجية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد العربي لاكاديميات كرة القدم يختار خمس سودانيبن في لجنة التطوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.