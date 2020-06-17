السجون بالنيل الابيض تسلم البنك الزراعي الف ومائه جوال قمح

تسلم البنك الزراعي قطاع النيل الابيض اليوم بمصنع سكر النيل الابيض كميات من القمح المنتج من مشروع سجن الدويم بدعم ذاتي من الادارة العامة للسجون والاصلاح و بلغ حوالي الف ومائة جوال قمح وذلك بحضور العميد شرطة عبدالحكم الصديق مدير السجون والاصلاح بولاية النيل الابيض وممثل شركة ويتا لمطاحن الغلال .

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واكد ملازم اول اسماعيل علي اسماعيل ممثل سجن الدويم رئيس لجنة تسليم القمح بحسب سونا،ان انتاجية القمح لهذا العام كانت عالية مقارنة بالمساحات المزروعة.

واشاد اسماعيل بالدعم المقدر الذي ظلت تقدمه الادارة العامة للسجون والاصلاح بالنيل الابيض لمشروع انتاج القمح الذي ينفذه نزلاء السجون مشيرا لجاهزية ادارة السجون بالولاية للتوسع في مشروع انتاج القمح وذلك من اجل المساهمة في انجاح خطة الدولة الرامية لاصلاح الاقتصاد السوداني واستعرض سيادته المجهودات الكبيرة لادارة سجن محلية الدويم في العمل علي تنمية مهارات النزلاء في العديد من الحرف خلال فترة الاصلاح التي تعينهم كثيرا في مسيرة حياتهم بعد انقضاء فترة الاصلاح وان مانشهده اليوم من انتاجية خير دليل على ذلك.

من جهته ابان الاستاذ بابكر يونس حسن مندوب شركة ويتا لطحن الغلال ان هذه الكميات المقدرة من القمح ستسهم في تقليل الفجوه في دقيق الخبز داعيا جميع منتجي محصول القمح بالبلاد الي ضرورة زيادة المساحات المزروعة بهذا محصول الاستراتيجي والغذائي وثمن جهود ادارة السجون في دعم الاقتصاد القومي وطالب بضرورة التوسع في المواسم القادمة .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)