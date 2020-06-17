السودان وبلاروسيا يسعيان لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري

اتفق السودان وبيلاروسيا على التوسع في مجالات التعاون المشترك بين البلدين عبر وضع أسس لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بينهما في مشاريع الطاقة والتعدين والصناعات المرتبطة بهما وفق مواقيت محددة.

وجرت محادثات بين وزير الطاقة والتعدين المهندس عادل علي ابراهيم، ورئيس اللجنة الوزارية السودانية البيلاروسية لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني مع نظيره البيلاروسي اندري خودك وزير الموارد الطبيعية وحماية البيئة رئيس اللجنة من جانب بلاده بحضور وكيل النفط بوزارة الطاقة والتعدين السودانية عبر تقنية الفيديو كونفرس .

Advertisements

واتفق الطرفان بحسب صحيفة السودانين على خطة لانفاذ كل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وسبل ترقية التعاون الاقتصادي وشملت الاتفاقيات مجالات رئيسة هي تصنيع وتركيب الآليات وبناء صوامع وقيام مشاريع زراعية وإنتاج الألبان والشتول والخضروات باستخدام أحدث التقانات البيلاروسية والتعدين ومشاريع الكهرباء والطاقات المتجددة بالاشتراك مع الشركات السودانية، وجدد رئيس الجانب السودان استعداد بلاده لانفاذ المشروعات المشتركة والارتقاء بالعلاقات القوية التي تربط بين السودان ودولة بيلاروسيا.

واكد اندري خودك رغبة بلاده لتطوير التعاون الاقتصادي مع السودان خاصة انه يتمتع بموارد وموقع جغرافي مميز يمكن ان يكون سوق لافريقيا ، قائلاً:” يمكنني التأكيد بالعمل على انفاذ كافة المشروعات التي تجد اهتمام عالي المستوي بين البلدين، وان المباحثات كانت مثمرة والتعاون بين بلدينا يتطور حتي يحقق مصالح البلدين المشتركة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)