الأمم المتحدة: نداء إنسانى لمساعدة 7.4 مليون شخص جنوب السودان

الأربعاء 17 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية نداء عاجلا لدعم الاستجابة لوباء فيروس كورونا فى جنوب السودان، وأوضح آلان نوديهو منسق الشئون الإنسانية فى جنوب السودان، أن النداء يطالب بتوفير 390 مليون دولار إضافية ليرتفع النداء الإنسانى العام لجنوب السودان لهذا العام إلى 1.9 مليار دولار.

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ولفت نوديهو أن منظمات المساعدة تهدف الى الوصول لمساعدة 7.4 مليون شخص بحلول نهاية العام، ارتفاعًا من 5.6 مليون المخطط لها قبل تفشي الوباء، مؤكدا أن المجتمع الإنساني في جنوب السودان ملتزم بمواصلة تقديم الخدمات والمساعدات الأساسية التي تشتد الحاجة إليها لأكثر الناس ضعفاً.

وأضاف نوديهو أن الفيروس بسرعة ينتشر فى جنوب السودان، مع وجود أكثر من 1700 حالة مؤكدة، لقد كان لها بالفعل تأثير سلبي كبير على الوضع الإنساني وأى تقدم اجتماعي واقتصادي وسياسي حققه البلد على مدى السنوات القليلة الماضية.

وأكد نوديهو أنه تم الوصول إلى 4 ملايين شخص من خلال المخاطر بشأن الفيروس؛ حصل 3.2 مليون شخص على حصص غذائية متقدمة قبل قيود الإغلاق والسفر، وتلقى أكثر من 300 ألف نازح داخليًا رسائل حول كيفية منع كوفيد -19 فى حماية مواقع المدنيين والإعدادات المشتبه بها بالمخيمات، وتلقى 265 مرفقاً صحياً الإمدادات، مشددا على أن الاستجابة الجماعية لأزمة كوفيد -19 لن تكون فعالة إلا إذا كانت المنظمات قادرة على العمل في بيئة آمنة.