قائد اليونيسفا الجديد بمنطقة ابيي….؟

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ستنتهي في السابع من يوليو القادم مهمة اللواء الأثيوبي ميهاري زيودي كقائد لقوات الامم المتحدة الموقتة في أبيي – يونيسفا – ذلك بموجب قرار الامين العام للأمم المتحدة الذي عين خلفه اللواء كيفيالو أمدي تيسيما الأثيوبي الجنسية أيضا.

وبحسب وكالة للأنباء الأثيوبية فإن القائد الجديد ليونيسفا سبق له ان أدي مهام خارجية حيث شغل في العام 2015 منصب قائد قطاع بعثة الإتحاد الأفريقي في الصومال.

وكان اللواء كيفيالو عضوًا في مجلس وزارة الدفاع الوطني الإثيوبي منذ عام 2017. ومؤخرًا ، شغل منصب رئيس قسم الهندسة الرئيسية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية ، وهو مسؤول عن التخطيط والتنسيق والإدارة والتنظيم والتدريب وإعداد التقارير على الأنشطة الهندسية ذات الصلة.

كما عمل سابقًا كقائد للقيادة الغربية الأثيوبية من 2017 إلى 2018 ، ونائب القائد المركزي من 2016 إلى 2017 ، وقائد الفرقة من 2012 إلى 2016 .

وتفيد ( السوداني) بان قوات الامم المتحدة الامنية الموقتة في ابيي (يونسفا) أنشئت بموجب قرار مجلس الامن الدولي رقم 1990 الصادر في 27 يونيو من العام 2011 بعد اتفاقية اديس ابابا بين حكومة السودان والحركة الشعبية ، في اطار التفاهمات التي أعقبت إتفاقية السلام الشامل .