حملات تفتيشية بالجزيرة لمتابعة الالتزام بالتدابير الصحية لجائحة كورونا….

الخليج 365:

أعلنت دائرة الجنايات بشرطة ولاية الجزيرة عن تنفيذ خمس حملات تفتيشية خلال الأسبوع المنصرم لمتابعة الالتزام بالتدابيرالصحية فى مواقع الازدحام للحد من جائحة كرونا وإنفاذا لقرارات وموجهات حكومة الولاية ولجنة الأمن فى هذا الشأن.

وقال مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الجزيرة العميد الهادي حاج توم بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سونا)يوم الأربعاء، إن الحملات شملت الأسواق والأحياء بمحلية مدني الكبرى، وأسفرت إحصائيات الحملات عن القبض على عدد من المخالفين لقانون الطوارئ الصحية، وصدرت ضددهم أحكام وفقا لقانون الطوارئ.

وأكد الهادي أن الولاية تشهد إستقرارا أمنيا كبيرا وأن معظم البلاغات التي دونت علي مستوي أقسام الشرطة في الولايه عادية ممتدحا جهود شرطة المعابر والحملات التي نفذتها إدارته للإسهام الفاعل في الحد من إنتشار الجريمه مشددا علي ضرورة الإلتزام بقانون الطوارئ حتي لا يعرض المواطن نفسه للمساءلة القانونية المادة السابقة أخيرا قالوا.. بقلم اسحق فضل الله المقالة القادمة قائد اليونيسفا الجديد بمنطقة ابيي….؟

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