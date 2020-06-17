الشيوعيون والسكة حديد.. بقلم نصر رضوان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بعد ان فشل انقلاب الشيوعيون علي الرئيس نميري قرر عمال ورش عطبرة تخريب السكة حديد انتقاما من نميري وظلت السكة حديد تتدهور الي ان انهارت تماما في حكومة الصادق المهدي . بعد ان جاءت حكومة البشير طلبت من امريكا مدها بقطع غيار للقاطرات ولكن امريكا رفضت ذلك بحجة ان السودان محاصر اقتصاديا بناء علي طلب الشيوعيين الذين اشتكوا حكومة البشير للكونجرس وطلبوا منه فرض حظر علي السودان شمل الحظر حتي الادوية والتعليم الجامعي …الخ .

قامت حكومة البشير بتغيير التقنية الامريكية الي التقنية الصينية وفى سبيل تطوير السكة حديد لتواكب احدث نظم العالم وتزيد سرعة القطارات قامت بانشاء مصنع للفلنكات الخرسانية واستبدلت بها الفلنكات الخشبية واستجلبت احدث عربات قطارات الرفاهية الصينية وشغلت خط عطبرة مدني الخرطوم وكانت قد اوشكت ان تشغل خط عطبرة بورسودان لكن تغيير ديسمبر اوقف العمل والان القاطرات والعربات قد اصيبت بالتلف من جراء الحمولة الزايدة والاستعمال غير الحضاري وعدم الصيانة مما يهدد بتوقف العمل مرة اخري وتهالك القوي الناقلة ايضا بسبب الشيوعيين الذين قروا تحطيم اي انجاز حققته حكومة الاسلاميين . الغريب ان السفير الامريكي الذي كان يحرض الشيوعيين في ساحة الاعتصام ويعدهم بالمساعدة بعد سقوط حكومة الاسلاميين لم يساعد حكومة الشيوعيين باي شئ يخص السكة حديد ولا بقطع غيار القاطرات الامريكية حتي حتي الان ، فهل يكون البديل قاطرات روسية يدفع ثمنها للمرة الثالثة شعب السودان؟