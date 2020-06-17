تفكيك شبكات لعصابات مخدرات بالخرطوم وشمال كردفان…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، (2) كيلو كوكايين و(1900) حبة ترامادول بولايتي الخرطوم وشمال كردفان. وتمكنت من تفكيك (3) شبكات إجرامية تهرب الكوكايين وحبوب الترامادول المخدرة، وضبط (7) متهمين، تم إتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهتهم.

وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء شرطة سامي حامد حريز، إنه توفرت معلومات لإدارته عن شبكة تهرب الكوكايين من شمال دارفور لولاية الخرطوم عبر عربة صالون (كليك) تعمل على نقل الركاب، فتم نصب كمين محكم بالمدخل الشمالي لمدينة الأبيض وتم ضبط (3) متهمين يقودون المركبة وبحوزتهم جوالات كركدي بداخلها كبسولات كوكايين وتم إخضاعهم للتحريات.

وأضاف بحسب المكتب الصحفي للشرطة أمس “اتضح أنهم يخفون كبسولات كوكايين داخل أحشائهم فتم إسعافهم للمستشفى وإجراء صورة أشعة وموجات صوتية وقرر الأطباء إخضاعهم لعملية استخراج عبوات الكوكايين والتي بلغت 178 كبسولة تزن 2 كيلو جرام”.

وأشار حريز إلى أنه تم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة (15/ أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بالقسم الأوسط بمدينة الأبيض.

وتابع: “كما تمكنت الإدارة بولاية الخرطوم عبر فرعية كرري من ضبط أحد أفراد الشبكة يقود دراجة نارية وبحوزته 1000 حبة ترامادول بمنطقة الحاج يوسف، وتم اتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهته تحت المادة 15/ أ”.

وأوضح أن فريقاً آخر من نفس الفرعية (كرري) تمكن من الإيقاع بشبكة من (3) متهمين بعد مداهمة شقة بمنطقة أبو سعد بأم درمان وضبطت بحوزتهم (900) حبة ترامادول، وتم إتخاذ إجراءات بقسم شرطة الثورة تحت المادة(15/ أ).