وصول ٢٢٢ الف جالون جازولين للقطاع المطري بشمال كردفان

التاريخ: 17-يونيو-2020
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كشف مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بشمال كردفان دكتور محمد الحافظ الشريف عن وصول ٢٢٢ ألف جالون جازولين للمشاريع الزراعية بالقطاع المطري بالولاية
وقال الشريف في تصريح بحسب سونا، أنه قد تم وضع العديد من الضوابط والتدابير المحكمة لعمليات توزيع الوقود للمزارعين مضيفا أن الكميات المتبقية من الوقود المصدق للولاية ستصل علي دفعات ممتالية مبيناً انه قد وصلت ١٣٧ طن من التقاوي المختلفة و تم تكوين لجنة لتوزيع هذه التقاوي على محليات الولاية وفق المميزة النسبية لكل المحليات.
ونوه بأنه تم التصديق للولاية بعدد ٤٢ طن من المبيدات المختلفة وذلك من جملة ٦٢ طن كانت قد طالبت بها الولاية كاشفا أن توفير ٢٠ طن من المبيدات هي الآن بالمخازن .
وحول الامصال الخاصة بتطعيم الثروة الحيوانية أوضح مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية أنه تم التصديق ٢ مليون جرعة وذلك من جملة ٧ مليون و حول التحضيرات الأولية للموسم.
و اشار محمد الحافظ أن أغلب المناطق الزراعية بالولاية تشهد الآن عمليات النظافة وإزالة مخلفات المواسم السابقة فيما بدأت بعد المناطق عمليات الزراعة متمنيا أن يكون خريف هذا العام خريف خير وبركه ويبشر بإنتاجه عالية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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