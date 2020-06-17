حملات تفتيشية للمخالفين لقانون الطوارئ الصحية بولاية الجزيرة

اعلنت دائرة الجنايات بشرطة ولاية الجزيرة عن تنفيذ خمس حملات تفتيشية خلال الأسبوع المنصرم لمتابعة الالتزام بالتدابيرالصحية فى مواقع الازدحام للحد من جائحة كرونا وإنفاذا لقرارات وموجهات حكومة الولاية ولجنة الأمن فى هذا الشأن.

وقال العميد الهادي حاج توم مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الجزيرة في تصريح بحسب سونا ان هذه الحملات قد شملت الأسواق والأحياء بمحلية مدني الكبري حيث أسفرت إحصائيات الحملات عن القبض على عدد من المخالفين لقانون الطوارئ الصحية وقد صدرت ضدهم أحكام وفقا لقانون الطوارئ.

وأكد الهادي أن الولاية تشهد إستقرارا أمنيا كبيرا وأن معظم البلاغات التي دونت علي مستوي أقسام الشرطة في الولايه عادية ممتدحا جهود شرطة المعابر والحملات التي نفذتها إدارته للإسهام الفاعل في الحد من إنتشار الجريمه مشددا علي ضرورة الإلتزام بقانون الطوارئ حتي لا يعرض المواطن نفسه للمساءلة القانونية. ..

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)