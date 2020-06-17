الكاردينال يفاجئ جماهير الهلال بأغرب قرار

افادت مصادر موثوقة أن أشرف سيد أحمد “الكاردينال” أعلن زهده في مواصلة مشواره الرياضي بنادي الهلال بعد أن أسر لمقربين منه أنه لن يترشح مجددا في الانتخابات المقبلة أو ربما لن يكمل فترته وهو ما سيفتح المجال أمام تكوين لجنة تسيير جديدة.

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ورفض الكاردينال بحسب صحيفة اليوم التالي، كل الوساطات من أقطاب الهلال وتمسك بموقفه الرافض للاستمرار، وأشارت المصادر إلى اتجاه الكاردينال للعمل السياسي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)