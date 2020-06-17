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الأربعاء 17 يونيو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
إرتفعت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السودان إلى (305) إصابة جديدة وسُجلت (9) وفيات و(100) حالة تعافي طبقًا للتقرير الذي نشرته وزارة الصحة السودانية الأربعاء وهو التقرير الوبائي ليوم الأحد.
وبحسب التقرير سجلت الحالات الجديدة بولاية الخرطوم (240) حالة، ولاية الجزيرة (9) ، النيل الابيض (6) سنار (7) ، النيل الازرق (3) ،نهر النيل (12) الشمالية (5) ،شمال دارفور (3) ، البحر الأحمر (9) ،شمال كردفان (10) وجنوب كردفان (حالة واحدة).
أما حالات التعافي سجلت ولاية الخرطوم (68) حالة ولاية الجزيرة (26) و سنار (حالة واحدة) والشمالية (حالة واحدة) ، البحر الاحمر (حالة واحدة) وجنوب كردفان (3)حالات تعافي.
واوضح التقرير الصادر عن إدارة الوبائيات بوزارة الصحة السودانية أن جملة المصابين بفيروس كورونا في البلاد منذ مارس الماضي (7740) ألف والوفيات (477) فيما بلغت جملة المتعافين (2820) ألف.
وأشارت وزارة الصحة السودانية إلى أن :”الفحص المعملى جرى في ثلاثة معامل وبلغت جملة العينات التي خضعت إلى الفحص (420) وجاءت (305) نسبة ايجابية بنسبة 74%.
ونوهت وزارة الصحة السودانية إلى أنها تعمل حسب البروتوكول المحدث لحالات التعافي والخروج من العزل كما يعمل الفريق الاتحادى مع إدارات الوبائيات الولائية على المراجعة الدورية والتحقق من البيانات اليومية التراكمية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. السودان يسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ 3 أسابيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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