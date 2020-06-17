الصورة مع الكاردينال مثيرة للقلق !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* الأرجح أن الحكومة ستمدد الحظر لأسبوعين.

* وسيكون رفع الحظر من (٦ إلي ٦) داخل الأحياء مع الإبقاء على إغلاق الكباري ومنع السفر .

* إذا حدث ذلك فستزيد معاناة الناس دون شك .

* داخل الأحياء لا يوجد حظر أصلا مما يعني أن القرار من (٦ إلي ٦) داخل الأحياء قرارا غبيا .

* التعايش مع كورونا هو الحل .

* هذا الحظر سيفجر الأوضاع إذا أعلن عنه مجددا .

* الناس العندها كملت ولم تعد خائفة من كورونا .

* كورونا ضربت الجيوب وفايروس (فلسونا) أوشك أن يقتل الناس جوعا .

* ناس الله التخفيف والسترة .

* من قبل (اتصور) الكاردينال مع النجم محمد عبد الرحمن وبعد أسبوع من (الصورة) ذهب محمد للمريخ .

* ثم (اتصور) الكاردينال مع بكري المدينة وبعد ٩ أيام من (الصورة) ذهب بكري للمريخ .

* وجاء الكاردينال و(اتصور) مع السماني الصاوي وبعد ١٢ يوما من (الصورة) ذهب السماني للمريخ .

* وكان قد (اتصور) الكاردينال مع الثنائي عمر بخيت ومعز محجوب وبعد ١٩ يوم الثنائي وقع في كشوفات المريخ .

* يبدو إن مشكلة الكاردينال كلها في (الصورة) .

* رغم ثقتنا المطلقة في أطهر الطاهر إلا أن صورته مع الكاردينال مقلقة أكثر من كونها مطمئنة.

* والله يكضب الشينة .

* العالم جلاسو يقول في إحدي نظرياته : (التصفيق هو الوسيلة الوحيدة التي نستطيع أن نقاطع بها أي متحدث دون ان نثير غضبه) .

* كثير من الناس عندما يصعدون المنابر (يتهابلون) في عرض مواهبهم (الفطيرة) .

* واحد يمسك ليك (المايك) ساعتين وكلو (كلام الطير في الباقير) .

* التصفيق يمكن أن يشعر المتحدث بأنه (ثقيل) حسب ما ذكره جلاسو .

* ولكن عندما تشاهد متحدث عبر (الشاشة) فلا ينفع التصفيق وكل الذي يمكن ان تفعله هو (التحول الي قناة أخري) .

* كثير من الضيوف الذين يظهرون علي شاشاتنا هم في واقع الامر من أصحاب (الدماء البقرية) .

* هؤلاء الضيوف يحتاجون لعمليات تخفيف دم .

* وغايتو جنس غايتو .

* صبر جمهور المريخ واعلامه ١٤ سنة على فشل جمال الوالي .

* وذات الجمهور وذات الإعلام يفشل الآن في الصبر على سوداكال الذي لم يكمل دورته الأولى حتى الآن .

* جمال الوالي خرب طبع المريخاب.

* ما فعله جمال الوالي من تخبط في سنينه الأولى لم يفعل سوداكال .

* كل القصة إنو المريخ اتعود يرضع من ثدي الحكومة ولذلك لم يحتمل الفطام .

* حاجة تكسف .

* البلابل نموذج لمغنيات حافظن على مكانتهن وحافظ عليهن الشعب دون ملل .

* تجربة البلابل تستحق أن نقف عندها لكي نتعلم صناعة (النجومية الجماعية) وصناعة (المرأة النجمة) .

* علاقة الشعب السوداني بدأت وتواصلت (سمن علي عسل) مع البلابل ولن تنتهي لان (الحلو ما بيكملش) .

* (البلبلات الثلاثة) هن زي (ميسي) تألق مستمر ونجومية لا (تسرقها) المواهب الفطيرة التي طفحت على السطح الفني .

* سر نجاح البلابل يمكن في البلبلات الثلاثة خرجن من (بطن واحدة) وهذه ميزة لم تتوفر لثنائي العاصمة وثنائي النغم وثنائي أبو كدودك وكثير من الثنائيات والفقرة الغنائية الجماعية .

* ننتظر تكريم يليق بتاريخ البلابل وما قدمن من إبداع طوال السنوات الماضية .

* و..و..

* ولسه طالبنك زيارة .