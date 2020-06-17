شكرا الكاردينال وحبابك ود الكوارتة وتجمع الرياضيين لا يمثل أهل السودان.. بقلم معاوية عيسى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* من لا يشكر الناس لا يشكر الله

* وشيمة أهل الهلال الوفاء لمن اجزل العطاء

* ولا ينكر الا مكابر او من كان في عينيه رمد ما قدمه أشرف الكاردينال للهلال من عطاء ودفع دفع من لا يخشي الفقر في سبيل رفعة وتقدم الهلال

* وبفضله اصبح للهلال ملعبا عالميا يضاهي به استادات كبيرة في القارة الإفريقية وفندقا فخما مزق به فاتورة الفنادق التي كانت تكلف خزينة النادي ملايين الجنيهات كل عام

* ورغم الفشل الذي لازم مسيرة فريق الكرة في عهده لكن انجازاته في مجال تأهيل البنيات التحتية والقناة الفضائية تبقي كافية أن نقلع له القبعات تقديرا لما قدمه

* والذين يتخوفون من توقف مسيرة الهلال بعد ذهاب الكاردينال نقول لهم بأن ألمسيرة لم تتوقف في يوم من الأيام في محطة اي شخص

* وكل فرد في الهلال يتشرف أن يكون خادما في حضرة الكيان

* وكم اسعدنا بعد قرار الكاردينال امس التنحي وعدم الترشح لدورة قادمة هو جاهزية الشاب الهلالي الفخيم ابن الأسرة الكوارتية محمد عثمان للتصدي للمسئولية وتحمل الأمانة

* وثقة الكوارتي في قدراته وامكانياته تؤهله أن يكون راس الرمح في المرحلة المقبلة لما وجده من قبول في الشارع الهلالي بعد أن قدم برنامجا طموحا عبر تنظيمه فجر الغد

* والمرحلة المقبلة هي من أخطر المراحل في تاريخ الهلال وتتطلب قيادات شبابية جديدة وبعض من أهل الخير للعبور بالهلال إلي بر الامان

* واعتقد ان رتق النسيج الاجتماعي وعودة أهل الوجعة والأهلة الخلص وناس الحلقة والبرش إلي دار النادي والتفاف الجماهير حول الفريق هو أهم من البطولات والكاسات

* والكوارتي هو رجل المرحلة في الهلال بلا منازع والتغيير سنة الحياة والشباب هم مستقبل الكيان العظيم

* وداعا الكاردينال وحبابك ابن الكوارتة

اتجاهات اخيرة

* اتفق تماما مع اخي الشاذلي عبد المجيد نائب رئيس الاتحاد المحلي السابق بالخرطوم عن تجمع الرياضيين الذي تم تكوينه مؤخرا ضمن شرائح قوي الحرية والتعبير

* التجمع لا يمثل كل السودان وقطاعاته الرياضية المختلفة وإنما يمثل أهل العاصمة فقط وبالتالي نقول الاعتراف به سيمزق النسيج الاجتماعي

* ما لم يتم إبعاد عناصر المؤتمر الوطني الذين خلعوا جلباب الكيزان وارتدوا ثوب الثورة بدون حياء أو خجل فلن تقوم للتجمع قيامة

* أصيب وفد اتحاد كرة القدم الذي اجتمع يوم أمس مع وكيلي وزارتي الشباب والرياضة والصحة بخصوص عودة النشاط الكروي في البلاد بخيبة أمل كبيرة

* بكل أسف الوفد لم يكن يحمل اي تصورا أو رؤية وكان هدفهم الأول والأخير هو أن تسمح لهم الوزارة بعودة النشاط بأي شكل من الاشكال

* طبيعي جدا أن يفشل الوفد في تحقيق مبتغاه وهم يمارسون الخيانة والغدر بالمهندس الفاتح بأني رئيس لجنة المسابقات والذي تم ابعاده عن عمد من تمثيل الاتحاد في الاجتماع وهو المسئول الاول عن ادارة المنافسات

* بأني صاحب آراء جريئة لا تتفق مع آراء الديكتاتور

* ما هي علاقة نائب الرئيس لشئون الأعضاء وعضو المجلس ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية بعودة منافسة الدوري من عدمه والإجابة ببساطة لانهم أبواق لشداد بكل أسف ينفذون له أجندته وفي الاخر خرجوا يجرجرون اذيال الفشل

* عدالة السماء انصفت المهندس باني الرجل النقي