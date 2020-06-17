أبداً ما هنت يا سوداننا يوماً علينا !!.. بقلم هاشم الطيب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* جارك القريب ولا ود أمك البعيد !

* هذا المثل مضروب للعلاقات وخاص للسودانيين حصرياً .. لو ما نجدت جارك ساعة الضيق إنت ما سوداني حُر !

* لو ماصنت عرض جارك بالتأكيد تحتاج لإثبات هويتك وقطع شك أنت ليس سوداني حُر !

* في هذا الزمن الشقي أصبح الجار العدو الأول !

* نقل لهؤلاء إنتم ليس بأشقاء تأكلون في ماعونا وتبصقون فيه كالأفعي وتزرعوا في طريقنا الخوازيق !

* ما تقولوا عمكم بيهضرب لكن تعالو أحكي ليكم عن من قول عنهم أشقاءنا وجيران !؟

* البدايه من مصر القريبه حدودهم مع السودان علي خرائطهم حلاليب وشلاتين عندهم خط حدودى عديل لا مثت ولا مربع !!

* قالوا أمنهم هو أمن البحر الأحمر من باب المندب حتي المصب في السويس !

* باكر يقولوا بورتسودان مصريه كما قالوا من قبل السودان الحديقة الخلفيه لبلادهم !! وبرضو هم أشقاء ؟!

* نجي لبلاد عمر المختار وشعبه ..

* كووا لحوم أولادنا بالحديد الحامي وصقعوهم بالكهرباء ونسوا نحن الجيش الحارب الطلاينه مع المختار !؟

* غني حسن عطيه والفلاتية والعميد للجيش السوداني شحذاً للهمم في طرابلس !

* وبرضو تقولوا لينا أشقاء ؟

* ونرجع لـ . شاد وليست بالتاء وجارتها التي لم يجدوا لها اسم أفريقيا الوسطي وإيواءهم للمتمردين علي وطنهم .ّ! ونناديهم بالأشقاء !!

* وسيك سيك معلقين فيك يا بلد لم يجدوا لبلادهم إسماً سوى السوداني الجنوبي !

* قال بقان ميوم إتخارجنا من وسخ الخرطوم قولوا واحد ! ابيي جنوبية !! هجليج ملكاً لهم !! عقار وجيشه في ديارهم !

* ونحن بطبعنا ناس طيبين بترولكم لا أقصد بترولنا العفيناه ليكم يعبر وتتم تصفيته عندنا !

* نازحيكم معسكراتهم عندنا ورفعوا لينا ايجارات البيوت وشاركونا في القوت وبرضكم تقولوا يا باقان إرتحتوا من وسخ الخرطوم ؟!

* نعود لمرض القلب الحقيقي هؤلاء الأحباش ..

* هل نسيتم سعد قشرة وأبو صليب بريال والشهداء عشرة بريال والباقي بلاش ؟؟!

* فعلاً العُشر قام ليه شوك أقصد الحبش قامت ليهم قرون صدقنا أنهم أشقاء والعقرب تستحق النعال !!

* النقيب الشهيد كرم الدين قائد قوة قوامها أقل من نصف سرية وهزم كتيبة كاملة بدباباتها والربعايات والثنائيات والمفرد والدوشكا قدموا الدرس الأول للأحباش ..

* كنيبة كاملة حبشية قوامها 847 فرد ولت الأدبار تاركين عدتهم وعتادهم وموتاهم أكلتهم الضباع والصقورأمام جحافل جيش السودان و…!!

* شعارهم كم من فئة قليلة هزمت فئة كثيرة بالعزيمة والإيمان وحب السودان ..

* يا حبش ألأ يذكركم تاريخكم أبابيل والفيل .؟ ألم يذكروا لكم من أعاد إمبراطوركم هيلاسياسي لأمبراطوريته من فندق السودان الكبير تحرسه أسوده بعد هزيمة جيش الطليان وهروب هيلا للسودان ؟!

* ضيفوا لتاريخكم حكاية الفرسان الفارس الواحد يوم الفشقة يساوى إثنين وعشرين وزيادة وطردوكم أمامهم كما الضأن وأصبحت الفشقة تاريخ يذكر للشهيد كريم الدين !!

* شكراً محافظ الخرطوم مصطفي الهادى مدمر الرزيلة في قلب الخرطوم وهام الأحباش خدماً للمنازل !!

جبرا بالزلط :ــ

طالعت مقالاً للكاتب الساخر الأستاذ جبرا هاجم فيه المؤسسة العسكرية علي دخولها السوق وتركت دورها وواجباتها العسكرية وأقول لك يا أستاذ من يده في الماء البارد ليس من يمشي علي الجمر وهو حافي القدمين .. بالطبع جبرا سمع من قال عند سقوط الكرمك القول الشهير للسياسي الأكثر شهرة من مدرجات البرلمان : برلين سقطت يعني الكرمك شنو !!؟ ولم تر جنوداً حفاة عراة يقتاتون من صفق الأشجار وبذخائر فشتك يقاتلون بالسونكي ! لإهمال الساسة للجيش كان لابد للجبش من إبتكار إمراً يقيه المسألة وهذا حال كل جيوش العالم من أمريكا والصين تمتلك الشركات الصناعية ما يغطي حوجتها والزيادة تدخل السوق المحلي عندهم وغذوا العالم بمنتجات مؤسساتهم العسكرية ! جياد عسكرية زادنا وزاد الوطن عسكرية ووووو!! وسنعود بالتفصيل …