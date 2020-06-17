تعر؟ف على أسعار النفط في معاملات اليوم الاربعاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : استقرت أسعار النفط اليوم الاربعاء فوق ال29 دولارا للبرميل وجاءت على النحو التالي:- نفط عمان 35.09 دولار نفط مربان 29.19 دولار النفط العربي الخفيف 33.47 دولار النفط العربي الثقيل 30.91 دولار نفط برنت 36.57 دولار

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