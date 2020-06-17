ناشطون يدعون لمقاطعة السلع للضغط علـى التجار

الخليج 365 : دعا مجموعة من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الى تحديد مجموعة من السلع شهريا لمقاطعتها لاجبار التجار على تخفيض سعرها. ودشن الناشطون أمس الحملة وحددوا ثلاثة سلع وتشمل البيض حتى يتراجع سعره إلى 150 جنيه للطبق الواحد، واللبن حتى يتراجع سعره إلى 25 جنيه للرطل الواحد والدجاج حتى يتراجع سعره إلى حوالي 200 جنيه للكيلو للدجاجة متوسطة الحجم، بحسب صحيفة الجريدة.

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