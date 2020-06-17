الخليج 365 : أعلن رئيس تنظيم فجر الغد الهلالي جاهزيتهم لقيادة النادي في الفترة المقبلة .. وقال كوارتي في تغريده علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : جاهزين .. في إشارة قوية الي جاهزيته وتنظيمه الشاب الذي يجد اجماعا كبيرا في الشارع الهلالي من تقدم الصفوف والتصدي لمهمة قيادة النادي الازرق وتحقيق طموحات جماهيره المليونية .يذكر ان قناة النادي الفضائية كانت قد اكدت شروع رئيس النادي الكاردينال في الترتيب لإستئناف الموسم الرياضي من جديد وانخراطه في مفاوضات مع الظهير الايمن لفريق الكرة الاول اطهر الطاهر لتجديد التعاقد معه لفترة جديدة .الكوارتي كان قد اكد في اكثر من تصريح سابق جاهزيته التامة لقيادة الازرق ماليا واداريا مبينا بانه رصد عدد من الصفقات علي صعيد اللاعبين الجدد والتي يتوقع ان تحدث ضجة كبيرة .

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كانت هذه تفاصيل خبر الكوارتي يعلق على تصريحات الكاردينال بعدم الترشح لرئاسة الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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