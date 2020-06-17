الشركة السودانية تفتح باب التقديم لوظائف متحصلين ومراقبي إنتاج للعمل بمشاريع التعدين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة فتح باب التقديم لاستيعاب متحصلين ومراقبي إنتاج من الشباب للعمل بمشاريع التعدين التقليدي بمواقع الانتاج التعدينية المختلفة بالولايات بالتعاقد.

واشارت الشركة في تعميم الى ان هذه الخطوة تأتي في اطار الانفتاح على المجتمع العريض من الشباب وفتح باب الالتحاق تاسيسا على القدرات والتاهيل

واشارت الشركة في اعلانها ان التقديم لهذه الوظائف يتم بمكاتب الشركة بكل ولاية ومكاتب الشركة بأسواق التعدين وذلك في الفتره من يوم 17/ يونيو 2020 م وحتي 23/يونيو/2020م

ولخصت الشركة الشروط العامة في ان يكون المتقدم سودانيا لا يزيد عمره عن 35 عاما و له معرفة جيدة باستخدام الحاسوب و تعطى الاولوية لتخصص بكلاريوس او دبلوم اقتصاد او محاسبة او الشهادة السودانية اذا تعذر التخصص الجامعي و ذلك فيما يتعلق بالمتحصلين

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اما فيما يختص بوظائف مراقبي الانتاج فيشترط فيها شهادة جامعية او دبلوم في جميع التخصصات وشهادة الخبرة و اللياقة الطبية

اشارت الشركة الى انه ينبغي ارفاق ملف متكامل يحوي الشهادة الجامعية و الميلاد اوالتسنين وشهادة السكن واللياقة الطبية اضافة الى شهادة بالخبرات السابقة و صورة فوتوغرافية صغيرة للمتقدم.