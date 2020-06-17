الدقير يدعو اطراف مفاوضات السلام في جوبا الي كسر الجمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، اطراف مفاوضات السلام في جوبا، الي كسر الجمود وإحداث اختراق في مسار التفاوض مع الحركة الشعبية بقيادة الرفيق الحلو، و السعي لبدء التفاوض مع حركة تحرير السودان بقيادة الرفيق عبد الواحد النور.

وحول العقبات التى تقف أمام إحراز تقدم في الحوار مع الحركة الشعبية قيادة عبدالعزيز الحلو، قال الدقير، إن السبب يرجع لعدم حسم قضية الدين والدولة الأمر الذى يقف عقبة فى التقدم في هذا المسار.

مبينا أن رؤية المؤتمر السوداني أن تتم معالجة علاقة الدين بالدولة بصورة تراعى مصلحة تأسيس دولة المواطنة التي تسع جميع أهلها وتساوي بينهم في الحقوق والواجبات، بغض النظر عن إنتماءاتهم الدينية.

وقال الدقير، أنه تبقت بعض القضايا المهمة فى المفاوضات من بينها الترتيبات الأمنية ونظام الحكم وملف توزيع الثروة والمشاركة في السلطة الإنتقالية مشيرا إلى أن هناك رغبة جادة من الطرفين لحسمها وتوقيع الإتفاق بالأحرف الأولى خلال الموعد المحدد.

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إلي ذلك، ومنذ أكتوبر الماضي، بدأت مفاوضات السلام، بين الحكومة ومعظم الحركات المسلحة، في عاصمة جنوب السودان، غير ان المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية، تأثرت، بسبب تمسك الأخيرة بتضمين علمانية الدولة السودانية او حق تقرير المصير للمنطقتين“ في الاتفاق بينها والحكومة.

وجدد الدقير وفق وكالة السودان للأنباء (سونا) دعم حزبه لعملية السلام الجارية في جوبا ومسار التفاوض مع الجبهة الثورية معربا عن أمله أن تؤدي لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام.

وفيما يتعلق بملف الترتيبات الأمنيه، طالب الدقير بالوصول الي اتفاق يقود لملف الترتيبات الأمنية، وبناء جيش وطني واحد يتمتع بالمهنية ويعبرعن التعدد والتنوع في السودان وتكون عقيدته هي الدفاع عن أمن الوطن وسيادته وفق ما يحدده الدستور.