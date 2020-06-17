الدقير يدعو اطراف مفاوضات السلام في جوبا الي كسر الجمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
دعا رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، اطراف مفاوضات السلام في جوبا، الي كسر الجمود وإحداث اختراق في مسار التفاوض مع الحركة الشعبية بقيادة الرفيق الحلو، و السعي لبدء التفاوض مع حركة تحرير السودان بقيادة الرفيق عبد الواحد النور.
وحول العقبات التى تقف أمام إحراز تقدم في الحوار مع الحركة الشعبية قيادة عبدالعزيز الحلو، قال الدقير، إن السبب يرجع لعدم حسم قضية الدين والدولة الأمر الذى يقف عقبة فى التقدم في هذا المسار.
مبينا أن رؤية المؤتمر السوداني أن تتم معالجة علاقة الدين بالدولة بصورة تراعى مصلحة تأسيس دولة المواطنة التي تسع جميع أهلها وتساوي بينهم في الحقوق والواجبات، بغض النظر عن إنتماءاتهم الدينية.
وقال الدقير، أنه تبقت بعض القضايا المهمة فى المفاوضات من بينها الترتيبات الأمنية ونظام الحكم وملف توزيع الثروة والمشاركة في السلطة الإنتقالية مشيرا إلى أن هناك رغبة جادة من الطرفين لحسمها وتوقيع الإتفاق بالأحرف الأولى خلال الموعد المحدد.
إلي ذلك، ومنذ أكتوبر الماضي، بدأت مفاوضات السلام، بين الحكومة ومعظم الحركات المسلحة، في عاصمة جنوب السودان، غير ان المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية، تأثرت، بسبب تمسك الأخيرة بتضمين علمانية الدولة السودانية او حق تقرير المصير للمنطقتين“ في الاتفاق بينها والحكومة.
وجدد الدقير وفق وكالة السودان للأنباء (سونا) دعم حزبه لعملية السلام الجارية في جوبا ومسار التفاوض مع الجبهة الثورية معربا عن أمله أن تؤدي لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام.
وفيما يتعلق بملف الترتيبات الأمنيه، طالب الدقير بالوصول الي اتفاق يقود لملف الترتيبات الأمنية، وبناء جيش وطني واحد يتمتع بالمهنية ويعبرعن التعدد والتنوع في السودان وتكون عقيدته هي الدفاع عن أمن الوطن وسيادته وفق ما يحدده الدستور.
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