شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلنت وزارة السياحة والثقافة والآثار أن إيرادات السياحة تجاوزت (500) مليون دولار خلال العام الجاري عقب ازدياد عدد السياح بنسبة 3% عن العام الماضي.
وقال عمر سليمان وزير السياحة في تصريح بحسب (smc) إن أعداد السياح خلال العام تجاوزت(400) ألفاً، مبيناً أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات دخول السياح الأجانب من خلال تبسيط إجراءات التأشيرة ، كاشفاً عن توجيهات عليا من الدولة لكل سفارات السودان بالخارج لتسهيل عملية دخولهم.
وتوقع سليمان دخول مناطق سياحية جديدة وعلى رأسها جبل مرة بعد أن تحقق الأمن والاستقرار بدارفور بالإضافة لبعض المناطق بالبحر الأحمر ونهر النيل والشمالية .
كانت هذه تفاصيل خبر إرتفاع إيرادات السودان من السياحة إلى (500) مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.