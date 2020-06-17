إرتفاع إيرادات السودان من السياحة إلى (500) مليون دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت وزارة السياحة والثقافة والآثار أن إيرادات السياحة تجاوزت (500) مليون دولار خلال العام الجاري عقب ازدياد عدد السياح بنسبة 3% عن العام الماضي.

وقال عمر سليمان وزير السياحة في تصريح بحسب (smc) إن أعداد السياح خلال العام تجاوزت(400) ألفاً، مبيناً أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات دخول السياح الأجانب من خلال تبسيط إجراءات التأشيرة ، كاشفاً عن توجيهات عليا من الدولة لكل سفارات السودان بالخارج لتسهيل عملية دخولهم.

وتوقع سليمان دخول مناطق سياحية جديدة وعلى رأسها جبل مرة بعد أن تحقق الأمن والاستقرار بدارفور بالإضافة لبعض المناطق بالبحر الأحمر ونهر النيل والشمالية .