سوق الخرطوم للأوراق المالية يشهد أعلى قيمة تداول

الخليج 365 : شهد ‏التداول في سوق الأوراق المالية أعلى قيمة له امس ، حيث بلغ حجم التداول 1,697,888,491جنيه فيما بلغ عدد الأوراق المالية المتداولة 1,138,320,964. وأغلق مؤشر الخرطوم امس مستقرا ، فيما بلغ عدد الصفقات المنفذة 20 صفقة لھذا الیوم . و شھد قطاع الأسهم بحسب سونا، إستقرار سعر سھم بنك الخلیج عند 75.1 جنیه، فيما شهد قطاع الشھادات الإستثماریة استقرار سعر 3 إصدارات تم تداولھا خلال الیوم.

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