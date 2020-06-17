الأمم المتحدة : الفتيات في السودان تتعرضن لخطر متزايد من تشويه الأعضاء التناسلية

الخليج 365:

قالت منظمة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة إن تفشي وباء ” كوفيد19“، ادى إلى ترك الأولاد والبنات في السودان، أكثر عرضة لخطر الانتهاك والإساءة والاستغلال، والعنف والإهمال، بسبب الإغلاق المبكر للمدارس وإجراءات الإغلاق.

وأبانت المنظمة، بان الفتيات، تتعرضن لخطر متزايد من تشويه الأعضاء التناسلية، والزواج المبكر، وتعطيل التعليم، والوفيات من الأمراض التي يمكن الوقاية منها بسهولة.

وأعربت عن مخاوفها بشأن التأثير المباشر وطويل الأجل لكوفيد19، وتدابير الاستجابة المستمرة التي قد يكون لها تأثير على صحة الأطفال ورفاههم، وخاصة أولئك الأكثر ضعفاً، سواء في حالة مستقرة أو مستقرة.

وأشارت إلي أن تدهور الصحة البدنية والعقلية عدم الحصول على الخدمات الصحية الأساسية؛ اظهرت تحديات غير مسبوقة لتقديم المساعدة الإنسانية للأطفال؛ وزيادة مخاطر حماية الطفل، وصول الأطفال إلى العدالة؛ وتعطيل التعليم، وفقد دخل الأسرة وسبل عيشها وما ينتج عنها من انعدام الأمن الغذائي.

وقال تقرير للمنظمة، إن إغلاق المدرسة في السودان، اثر على تعليم أكثر من 8.1 مليون طال، إلى جانب 3.6 مليون طفل خارج المدرسة، واصافت بان الإغلاق المطول للمدارس، سيؤثر على نحو 2 مليون طفل يعتمدون على الوجبات المدرسية كجزء من أمنهم الغذائي.

ولفت أنه تن تعطيل أو إبطال التطعيمات الروتينية والرعاية السابقة للولادة وغيرها من خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، بسبب نقص الموارد البشرية أو الإمدادات الطبية أو تدابير الإبعاد البدني اللازمة لإدارة لكوفيد19.

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وعلاوة على ذلك ، أدى الوباء إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، مما فاقم الوضع السيئ، حيث مستويات سوء التغذية بالسودان ومعدل التضخم من بين أعلى المعدلات في أفريقيا، مؤكداً على أن معظم السكان يعملون في القطاع غير الرسمي، الأمر الذي أدى لتقييد الحركة إلى فقدان الإيرادات وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

ونبه التقرير الذي اطلعت عليه (صوت الهامش)، الي ان الأطفال الضعفاء، وأطفال الشوارع، يواجهون مخاطر صحية أعلى ويزداد احتمال تعرضهم لمواجهة مباشرة مع القانون، لأن قيود الحركة لا تأخذ في الاعتبار احتياجاتهم الخاصة.

وذكر للتقرير بمناسبة يوم الطفل الافريقي، ان ثمة أدلة متزايدة على أن الفتيات قد يعانين من زيادة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وزواج الأطفال والعنف المنزلي، لأنهم خارج المدرسة، ومحصورين ويواجهون فقرًا أعلى بسبب تدابير الاستجابة للوباء.

وتوقع التقرير، استمرار تأثير كوفيد19، على الأطفال لأشهر وحتى سنوات، لذلك طالبت بعدم تقويض حقوق الأطفال، ودعت الحكومة والجهات المانحة وأصحاب المصلحة إلى ضمان استمرار الرعاية الصحية الروتينية، ولا سيما حملات التطعيم، والرعاية الصحية للأمهات والرضع، والأطفال الصغار، والاستثمار في حلول مبتكرة ومنخفضة التكلفة لضمان استمرار التعليم.

بالاضافة الي دمج الأطفال الأكثر ضعفاً، وأطفال الشوارع واللاجئون والنازحون داخلياً والأطفال خارج رعاية الأسرة والأطفال ذوي الإعاقة في جميع خطط الاستجابة وتوفير الحماية القانونية لهم.

مع الاعتراف بأن الفتيات يواجهن عبئا غير متناسب ويتعرضن لمخاطر أعلى خلال الأزمة، وضمان استجابة محددة لمنع ومعالجة الإساءة والعنف القائم على نوع الجنس، تطوير وتنفيذ آليات وسياسات حماية اجتماعية ملموسة وفعالة لحماية الأطفال والأسر من الأوبئة والصدمات الأخرى في المستقبل.