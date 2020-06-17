الأمم المتحدة : الفتيات في السودان تتعرضن لخطر متزايد من تشويه الأعضاء التناسلية

الخليج 365:
قالت منظمة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة إن تفشي وباء ” كوفيد19“، ادى إلى ترك الأولاد والبنات في السودان، أكثر عرضة لخطر الانتهاك والإساءة والاستغلال، والعنف والإهمال، بسبب الإغلاق المبكر للمدارس وإجراءات الإغلاق.
وأبانت المنظمة، بان الفتيات، تتعرضن لخطر متزايد من تشويه الأعضاء التناسلية، والزواج المبكر، وتعطيل التعليم، والوفيات من الأمراض التي يمكن الوقاية منها بسهولة.
وأعربت عن مخاوفها بشأن التأثير المباشر وطويل الأجل لكوفيد19، وتدابير الاستجابة المستمرة التي قد يكون لها تأثير على صحة الأطفال ورفاههم، وخاصة أولئك الأكثر ضعفاً، سواء في حالة مستقرة أو مستقرة.
وأشارت إلي أن تدهور الصحة البدنية والعقلية عدم الحصول على الخدمات الصحية الأساسية؛ اظهرت تحديات غير مسبوقة لتقديم المساعدة الإنسانية للأطفال؛ وزيادة مخاطر حماية الطفل، وصول الأطفال إلى العدالة؛ وتعطيل التعليم، وفقد دخل الأسرة وسبل عيشها وما ينتج عنها من انعدام الأمن الغذائي.
وقال تقرير للمنظمة، إن إغلاق المدرسة في السودان، اثر على تعليم أكثر من 8.1 مليون طال، إلى جانب 3.6 مليون طفل خارج المدرسة، واصافت بان الإغلاق المطول للمدارس، سيؤثر على نحو 2 مليون طفل يعتمدون على الوجبات المدرسية كجزء من أمنهم الغذائي.
ولفت أنه تن تعطيل أو إبطال التطعيمات الروتينية والرعاية السابقة للولادة وغيرها من خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، بسبب نقص الموارد البشرية أو الإمدادات الطبية أو تدابير الإبعاد البدني اللازمة لإدارة لكوفيد19.
وعلاوة على ذلك ، أدى الوباء إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، مما فاقم الوضع السيئ، حيث مستويات سوء التغذية بالسودان ومعدل التضخم من بين أعلى المعدلات في أفريقيا، مؤكداً على أن معظم السكان يعملون في القطاع غير الرسمي، الأمر الذي أدى لتقييد الحركة إلى فقدان الإيرادات وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ونبه التقرير الذي اطلعت عليه (صوت الهامش)، الي ان الأطفال الضعفاء، وأطفال الشوارع، يواجهون مخاطر صحية أعلى ويزداد احتمال تعرضهم لمواجهة مباشرة مع القانون، لأن قيود الحركة لا تأخذ في الاعتبار احتياجاتهم الخاصة.
وذكر للتقرير بمناسبة يوم الطفل الافريقي، ان ثمة أدلة متزايدة على أن الفتيات قد يعانين من زيادة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وزواج الأطفال والعنف المنزلي، لأنهم خارج المدرسة، ومحصورين ويواجهون فقرًا أعلى بسبب تدابير الاستجابة للوباء.
وتوقع التقرير، استمرار تأثير كوفيد19، على الأطفال لأشهر وحتى سنوات، لذلك طالبت بعدم تقويض حقوق الأطفال، ودعت الحكومة والجهات المانحة وأصحاب المصلحة إلى ضمان استمرار الرعاية الصحية الروتينية، ولا سيما حملات التطعيم، والرعاية الصحية للأمهات والرضع، والأطفال الصغار، والاستثمار في حلول مبتكرة ومنخفضة التكلفة لضمان استمرار التعليم.
بالاضافة الي دمج الأطفال الأكثر ضعفاً، وأطفال الشوارع واللاجئون والنازحون داخلياً والأطفال خارج رعاية الأسرة والأطفال ذوي الإعاقة في جميع خطط الاستجابة وتوفير الحماية القانونية لهم.
مع الاعتراف بأن الفتيات يواجهن عبئا غير متناسب ويتعرضن لمخاطر أعلى خلال الأزمة، وضمان استجابة محددة لمنع ومعالجة الإساءة والعنف القائم على نوع الجنس، تطوير وتنفيذ آليات وسياسات حماية اجتماعية ملموسة وفعالة لحماية الأطفال والأسر من الأوبئة والصدمات الأخرى في المستقبل.
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