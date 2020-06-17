سليم يضع المريخ في مواجهة جديدة مع (الفيفا)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تفيد متابعاتنا أن المريخ تسلم في الفترة الماضية خطابا من الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يفيد بتقديم شكوى جديدة ضد النادي عن طريق الوسيط التونسي الجزائري سليم بونسلام .. وتتعلق الشكوى بمستحقات للاعب الوسط البرازيلي ماركوس دا سيلفا الذي كان المريخ تعاقد معه في يونيو ٢٠١٨ بعقد لمدة عام غير أن الإتحاد السوداني لكرة القدم وقتها وعبر توصية من لجنة أوضاع اللاعبين رفض إعتماد التعاقد ليضطر المريخ لإنهاء عقد اللاعب مع رفيقه والتر .. وطالب اللاعب في شكواه بمستحقات تصل إلى ٢٤ ألف دولار قيمة رواتبه لمدة العقد كاملا (عام) حيث أن راتبه بحسب العقد (١٢) ألف دولار .. وتفيد متابعات (الصيحة) أن فيفا منح المريخ مهلة تنتهي يوم ٢٤ يونيو الجاري للرد على الشكوى .

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