ضمن كوكبة من الإعلاميين اختيار الإعلامية غادة عبد الهادي سفيرة للجودة والتميز

تم اختيار الإعلامية والمذيعة بتلفزيون السودان غادة عبد الهادي عربي، سفيرة لعلامة دليل الجودة والتميز من المركز الاستشاري الدولي لتأكيد السلامة والجودة.

والمركز رائد في تأكيد السلامة والجودة باستخدام تقنية رمز الاستجابة السريعة (QR) ونظام ترميز الكفاءات المهنية (ISCN) المرجعية الاستشارية الحصرية لعلامة دليل الجودة والتميز .

وبحسب صحيفة اليوم التالي، تم اختيار غادة عربي النجمة التلفزيونية؛ لتميزها فى تقديم العديد من البرامج المهمة، الى جانب عملها في عدد من الهيئات المحلية الدولية فهي أمين عام اتحاد الإعلاميات العرب، وأمين عام اتحاد المواقع الالكترونية، رئيس القطاع الثقافي بنادي الهلال السوداني، وناشطة في عدد من منظمات المجتمع المدنى.

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وتم اختيارها سفيرة ضمن كوكبة من العلماء والأكاديميين والإعلاميين والمبدعين والشخصيات المهمة حول العالم .

يذكر أن غادة عبد الهادي موجودة في جوبا بدولة جنوب السودان، وانفردت بحوارات حصرية للتلفزيون مع قادة العمل السياسي في الجنوب.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)