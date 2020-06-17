“حميدتي”: ماجئنا لنلمع أو نساعد حزب والديمقراطية دي ضُر بنجيبها بـ”كاكينا دا”

قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، رئيس لجنة الطوارىء الاقتصادية الفريق اول محمد حمدان حميدتي، ( أنهم لم يأتوا ليتلمعوا أو لمساعدة حزب أو جهة وإنما جئنا لخدمة الشعب السوداني المسكين الذي يموت في المستشفيات).

Advertisements

وأضاف: “حميدتي” الذي كان يتحدث بحدة بحسب صحيفة السوداني، عقب الاجتماع الطارىء الذي انعقد امس الثلاثاء للجنة الاقتصادية، ،سنمشي مع الشعب السوداني إلى النهاية والديمقراطية دي نحن اللابسين الكاكي ديل حانجيبها ضُر كده ونفتشها كده ونحكها لنهايتها عبر الصناديق، رغم التآمر واجادة التلفيق والكذب كلو شايفنو، ولكنكم تقولوا قول وربنا بقول قول،، في إشارة لجهة لم يسمها.

وتابع: نحن نبشر الشعب السوداني نحن شغالين لأجلك أنت، والله ماشغالين لأي زول.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)